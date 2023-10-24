Lupin Dizisi 4. Sezon Heyecanı: Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu?

"Lupin yeni sezon tarihi belli oldu mu?" merak ediliyor. Netflix'in popüler dizisi Lupin, uzun bir bekleyişin ardından 3. sezonun bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, Lupin 4 sezon gelecek mi? İşte detaylar…

5 Ekim'de yayınlanan yeni sezon, toplamda 7 heyecan dolu bölüm içeriyor. Romantik hırsız Lupin'in maceralarını konu alan dizi, Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında önemli bir yer edinmiştir. 3. sezonu tamamlayan izleyiciler şimdi 4. sezonun heyecanını bekliyor. Peki, Lupin 4 sezon gelecek mi? Lupin yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

LUPIN 4 SEZON GELECEK Mİ?

Netflix'in popüler dizisi Lupin, 3. kısmıyla seyircilerinin karşısına çıktı. 5 Ekim tarihinde yayınlanan bu yeni sezon, Profesyonel hırsız Assane Diop'un babasının intikamını alma mücadelesini konu alıyor ve izleyicilere büyük heyecan yaşatıyor. Omar Sy tarafından canlandırılan Assane Diop'un ailesini koruma arzusu, diziye daha da büyük bir derinlik kazandırıyor.

LUPIN YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Şimdi ise gözler, Lupin dizisinin 4. sezonuna çevrildi. Ancak henüz resmi bir çıkış tarihi duyurulmadı. 4. sezonun muhtemelen 2024'ün sonlarına doğru veya 2025'in başlarında yayınlanması bekleniyor. Çekimlere yakın bir zamanda başlanması planlanıyor. Yapımcılardan ve Netflix'ten 4. sezonla ilgili resmi bir açıklama gelene kadar, izleyiciler büyük bir merakla beklemeye devam edecekler.