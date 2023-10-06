Netflix'in fenomen dizisi Lupin, ilk kez Ocak 2021'de izleyicilerle buluştu ve dünya genelinde büyük bir başarı elde etti. Fransız romancı Arsène Lupin'in maceralarından ilham alan dizinin üçüncü sezonu yeniden gündem oldu. Peki LUPİN 3. sezon (kısım) ne zaman çıkacak, başlayacak? Lupin 3. sezon olacak mı, kaç bölüm? İşte detaylar…

"Lupin 3. sezon olacak mı, kaç bölüm?" Merak ediliyor. Lupin'in ilk sezonu Ocak 2021'de, ikinci sezonu ise 11 Haziran 2021'de yayınlandı. Dizinin başrolünde Omar Sy, Assane Diop karakterine hayat veriyor ve bu yapım, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü, Netflix'in en çok izlenen orijinal dizilerinden biri oldu. Peki, LUPİN 3. sezon (kısım) ne zaman çıkacak, başlayacak? İşte detaylar…

LUPİN 3. SEZON (KISIM) NE ZAMAN ÇIKACAK, BAŞLAYACAK?

Fransız suç draması, son bölümünün ardından iki yıl sonra üçüncü sezonuyla geri dönüş yapıyor. Ocak 2021'de izleyicilerle buluşan bu fenomen dizi, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Netflix, üçüncü sezonun 5 Ekim'de yayınlanacağını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurarak heyecanı artırdı. Lupin 3. sezon artık izleyicilerle buluşuyor!

LUPIN 3. SEZON OLACAK MI, KAÇ BÖLÜM?

Lupin 3. Sezonuyla sevenleriyle buluştu. Diziyi Netflix platformunda izleyebilmektesiniz. Dizinin yeni sezonu (3. Sezon) 7 bölümden oluşuyor.

Resmi Youtube kanalında paylaşılan yeni sezon duyurusunda şu ifadeler yer aldı: "Saklanmakta olan Assane, karısından ve oğlundan uzakta yaşamayı öğrenmelidir. Ancak ailesinin onun yüzünden acı çekmesine daha fazla dayanamaz ve Paris'e dönüp onlara çılgın bir teklifte bulunmaya karar verir: Fransa'yı terk edip başka bir yerde, yeni bir hayata başlamak. Ancak geçmişin peşlerini bırakmaya niyeti yoktur ve beklenmedik bir dönüş, tüm planları alt üst edecektir."