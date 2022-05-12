LUNA coin tekrar yükselir mi? GRAFİK YORUM! LUNA coin yükselir mi?

Luna coin tekrar yükselir mi? Terra Luna, son dönemdeki performansıyla kripto para piyasasının parlayan yıldızlarından biri olmuştu. Kripto para piyasasındaki düşüş gündemdeyken Terra Luna'nın fiyatının neredeyse sıfırlanması yatırımcısını mağdur etti. Yatırımcılar Luna coin tekrar yükselir mi merak ediyor. Peki, Luna coin yükselir mi? İşte Luna Coin fiyatı haberimizde...

LUNA COİN TEKRAR YÜKSELİR Mİ?

Kripto para piyasasındaki düşüş gündemdeyken Terra Luna'nın fiyatının neredeyse sıfırlanması yatırımcısını mağdur etti. Kasım ayında 120 doları gören Terra Luna'nın anlık olarak fiyatı 2 dolar civarlarında. Terra Luna neden düşüyor?

Normalde Bitcoin'in düşüşte olduğu dönemlerde stabil coin talebi artış gösteriyor ve artan taleple birlikte 1 dolar olması gereken stablecoin'lerin fiyatı 1 doları biraz geçiyordu. Ancak Luna'nın stablecoin'i UST'de öyle olmadı. Bitcoin'in 30 bin dolarların altını test etmesiyle UST'ye talep bir anda patlama yaşayınca yeterli arz sağlanamadı. Bu durumun da beklenmedik düşüşe neden olduğu düşünülüyor.

LUNA'daki ani düşüş sonra Güney Kore borsası hareketlendi. Güney Kore'nin en büyük borsası konumunda olan Upbit LUNA'daki düşüşe ilişkin olarak bir açıklama yaptı ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Desteğin devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın detaylı incelemenin ardından verileceği açıklamada yer aldı.

Upbit açıklamasında, "Upbit, UST'de yaşananları yakından gözlemlemektedir. Dolara olan 1'e 1 bağlılık hala sağlanamamıştır. Bu durum, LUNA yatırımcılarının beklenmedik mali kayıplar yaşamalarına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

Borsanın LUNA'yı liste dışında bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon Luna Foundation Guard sabit coinin değerini yeniden 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi, fakat beklenen yükseliş gerçekleşmedi.

Kripto para piyasası 2021 Kasım ayında yaptığı tüm zamanların en yüksek seviyelerden ortalama olarak yüzde 50 düşüş yaşadı. Bitcoin'in bugünkü fiyatı ABD'den gelen enflasyon verisiyle birlikte 29 binleri test etti. Kripto para sektöründeki düşüşün ABD Merkez Bankası FED'in değişen para politikasıyla birlikte süreceği tahmin ediliyor. FED 2022 yılında pandemi döneminde basılan paraların piyasadan çekileceği, faizleri artıracağını ve bilanço daraltmasına gideceğini açıklamıştı.

Terra Luna'nın haftalık grafiği;

Görsel: coinmarketcap

Terra Luna'nın son 24 saatlik grafiği;

Görsel: coinmarketcap

LUNA COİN NE KADAR?

LUNA coin kaç dolar?

LUNA coin anlık olarak $ 0.0187 değerindedir.

LUNA coin kaç TL?

LUNA coin anlık olarak ₺ 0.2216 değerindedir.

LUNA coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺785,298,662 ( - 97.81% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺1,229,046,598 ( - 99.40% )

Hacim: ₺80,571,274,717 ( - 61.63% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 95.28

Dolaşan Arz: 3.45B LUNA

LUNA COİN NEDİR?

Güney Koreli firma Terraform Labs, 2018 yılında şirketin CEO'su olan Daniel Shin ve Kwon tarafından kuruldu.

Luna coin, Tendermint ile oluşturulmuş bir Proof of Stake (PoS) blok zinciri altyapısı üzerinde çalışan algoritmik bir stablecoin platformudur. LUNA, Terra platformunun tokenidir ve fiyat istikrarı mekanizması olarak stabilcoinlerin (TerraSDR'ler ) ihracında ve ayrıca stake etme ve ağ yönetişimi için kullanılır.

TerraSDR'lerin değerini ilgili sabitlenmiş para birimleriyle dengelemek için, kullanıcılar LUNA jetonlarını TerraSDR'ler karşılığında kullanabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Terra'nın kararlılık mekanizması, kullanıcıların arbitraj faaliyetlerine bağlıdır. Örneğin, TerraKRW (Kore Wonuna sabitlenmiş TerraSDR) fiyatı, ikincil piyasalarda Kore Wonu karşısında 0.95:1.00'e düştüğünde, kullanıcılar borsalarda 95 KRW ile 100 TerraKRW satın alabilir ve bu jetonları Terra platformunda LUNA için kullanabilirler. 100 KRW değerinde jeton. 1 TerraKRW'nin fiyatı 1 KRW'nin üzerine çıkarsa, kullanıcılar Terra platformunda TerraKRW satın alabilir ve kar için borsalarda satabilir.

Terra protokolü, birim madencilik ödüllerindeki değişikliklere karşı çıkmak için işlem ücretlerini ve LUNA yakma oranını (1 milyar LUNA denge arzıyla) kullanarak tüm ekonomik koşullarda ağ katılımcıları için öngörülebilir ödüller elde etmeye çalışır.

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