Luna bitti mi? Luna ne olacak? - Haberler

Kripto para piyasasında önce sabit coin TerraUSD'de düşüş dalgası yaşanmıştı. 1 dolara sabit olması gereken TerraUSD, 0,35 dolara kadar gerilemişti. Terra ağının kripto parası LUNA'da ise kayıp yüzde 97'yi bulmuş, bu durum piyasada endişeleri tetiklemişti. Peki, Luna bitti mi? Luna ne olacak?

LUNA BİTTİ Mİ?

Kripto piyasasında çöküş sürerken dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance ağ yavaşlığını gerekçe göstererek Luna ve TerraUSD (UST) çekim işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon, coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdiklerini açıkladı ancak yine de istenen sonuç alınamadı.

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