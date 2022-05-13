LUNA arz miktarı ne kadar? SON DURUM! LUNA arzı ne kadar?

LUNA arz miktarı merak ediliyor. Kripto para piyasasındaki düşüş gündemdeyken Terra Luna'nın fiyatının neredeyse sıfırlanması yatırımcısını mağdur etti. Peki, LUNA coin arz miktarı ne kadar? LUNA arzı ne kadar? İşte LUNA arzı haberimizde...

LUNA ARZI NE KADAR?

LUNA coin kaç dolar?

LUNA coin anlık olarak $ 0.0053 değerindedir.

LUNA coin kaç TL?

LUNA coin anlık olarak ₺ 0.2105 değerindedir.

LUNA coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺9,872,981,214 ( - 51.53% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺11,791,819,375 ( - 98.71% )

Hacim: ₺112,329,291,791 ( - 33.72% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 11.44

Dolaşan Arz: 42.79B LUNA

Toplam Arz: 59,725,523,190

LUNA COİN NEDİR?

Güney Koreli firma Terraform Labs, 2018 yılında şirketin CEO'su olan Daniel Shin ve Kwon tarafından kuruldu.

Luna coin, Tendermint ile oluşturulmuş bir Proof of Stake (PoS) blok zinciri altyapısı üzerinde çalışan algoritmik bir stablecoin platformudur. LUNA, Terra platformunun tokenidir ve fiyat istikrarı mekanizması olarak stabilcoinlerin (TerraSDR'ler ) ihracında ve ayrıca stake etme ve ağ yönetişimi için kullanılır.

TerraSDR'lerin değerini ilgili sabitlenmiş para birimleriyle dengelemek için, kullanıcılar LUNA jetonlarını TerraSDR'ler karşılığında kullanabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Terra'nın kararlılık mekanizması, kullanıcıların arbitraj faaliyetlerine bağlıdır. Örneğin, TerraKRW (Kore Wonuna sabitlenmiş TerraSDR) fiyatı, ikincil piyasalarda Kore Wonu karşısında 0.95:1.00'e düştüğünde, kullanıcılar borsalarda 95 KRW ile 100 TerraKRW satın alabilir ve bu jetonları Terra platformunda LUNA için kullanabilirler. 100 KRW değerinde jeton. 1 TerraKRW'nin fiyatı 1 KRW'nin üzerine çıkarsa, kullanıcılar Terra platformunda TerraKRW satın alabilir ve kar için borsalarda satabilir.

Terra protokolü, birim madencilik ödüllerindeki değişikliklere karşı çıkmak için işlem ücretlerini ve LUNA yakma oranını (1 milyar LUNA denge arzıyla) kullanarak tüm ekonomik koşullarda ağ katılımcıları için öngörülebilir ödüller elde etmeye çalışır.

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