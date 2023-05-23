Lümpen ne demek? Lümpen anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lümpen, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lümpen ne demek? Lümpen anlamı ne? İşte, Lümpen kelimesinin anlamı!