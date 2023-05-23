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Lümpen ne demek? Lümpen anlamı ne?

Lümpen ne demek? Lümpen anlamı ne?

Gündem Haberleri

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lümpen, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lümpen ne demek? Lümpen anlamı ne? İşte, Lümpen kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lümpen kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lümpen anlamı ne? Lümpen ne demek?

LÜMPEN NE DEMEK?

Almanca lumpen

1. sıfat Sınıfsız.

2. isim Ayaktakımı:

"Turist Ömer gülmeyi unutmamış, horlandıkça iyimserliği pekişmiş bir kesimin simgesidir, lümpenin çaresizliğidir." - Selim İleri

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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