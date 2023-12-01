Lumberjack hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Lumberjack hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Lumberjack markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Lumberjack hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

LUMBERJACK HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Lumberjack açıklaması:

1945 yılında İtalya'da kurulan Lumberjack, 2012 yılında FLO Mağazacılık bünyesine dahil oldu. Köklü bir geçmişe sahip olan Lumberjack, FLO Mağazacılık'ın yarım asırdan fazla deneyimi, yüksek enerjisi ve vizyonuyla güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. İtalya'nın en büyük ayakkabı markalarından biri olmaya devam eden Lumberjack, başta Avrupa'da olmak üzere 40'dan fazla ülkede milyonlarca ayakkabı satışı gerçekleştiriyor.

"Urbanature" felsefesi ile şehirde ve doğada kullanıma uygun sağlam, trend ve şık ürünleriyle ön plana çıkan Lumberjack koleksiyonunda; ikonik casual modellerin yanı sıra sport ve outdoor ayakkabı ve giyim ürünleri bulunuyor. Koleksiyonlarda sunulan fiyat kalite dengesi, farklı kategorilerde sunulan yüzlerce çeşit erkek, kadın ve çocuk ürünleri ile müşterilerini mutlu ediyor.

Markanın son yıllarda öne çıkan sport koleksiyonu, şehir hayatı ve günlük giyime uygun modelleriyle tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Rahatlığı da ön planda tutan koleksiyonda; memory foam ve hafif taban teknolojileri gibi özellikler yürüyüş kalitesini arttırırken, nefes alabilen ayakkabılar ayak sağlığını önem verenler için kurtarıcı oluyor. Sport koleksiyonunda yer alan giyim ürünleri ise şıklığı, renkleri ve kumaş kalitesi ile koleksiyonda geniş bir yer buluyor.

Kış koleksiyonunun vazgeçilmezi outdoor koleksiyonunda; kış hava şartlarına uygun su geçirmez yapıda ve hava alan softshell bot ve ayakkabılar; su itici özelliği ile sıvıların emilimine direnerek temiz ve kuru kalan bot ve ayakkabıların yanı sıra zamanın modasına uygun trend ürünler ön plana çıkıyor. Bu ürünleri tamamlayan mont, polar, atkı ve bereler de kışın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Lumberjack'in ikonikleşmiş modellerinin yer aldığı Urbanature koleksiyonunda ise; deri, süet, nubuk gibi malzemelerin kullanıldığı Smart & Comfort ürünler, ikonik Marine ayakkabıların yer aldığı Vintage ürünler, hafta sonunun kurtarıcıları atletik ürünlerden oluşuyor. Bu koleksiyonda yaz mevsiminde terlik ve sandaletler de geniş bir ürün çeşidi ile yer alıyor. Urbanature koleksiyonunda yer alan giyim ürünleri ise, renkleri ve stilleri ile İtalyan modasını yansıtıyor.

İtalyanın ikonik markası Lumberjack'in tüm modellerini Lumberjack internet sitesi üzerinden kolayca sipariş verebilirsiniz. Satın alma adımlarını eksiksiz tamamlayarak vereceğiniz siparişleriniz, belirteceğiniz adrese kargoyla teslim edilir