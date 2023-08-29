Lüleburgaz Deresi Islahı İçin Sözleşme İmzalandı

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Lüleburgaz Deresi'ne yapılacak köprüler, taşkın galerileri ve 800 metrelik duvarlı kanal imalatını içeren Lüleburgaz Deresi Islahı 1. Kısım İşi sözleşmesini imzaladı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, konuyla ilgili konuşarak DSİ çalışanlarına teşekkür etti.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Lüleburgaz Deresi'ne yapılacak köprüler, taşkın galerileri ve 800 metrelik duvarlı kanal imalatını içeren Lüleburgaz Deresi Islahı 1. Kısım İşi sözleşmesini imzaladı. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Uzun yıllardır sürdürdüğümüz ısrarlı takip ve mücadelede artık sona geldik. Gösterdiği yapıcı yaklaşımlar için Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve tüm DSİ çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü uzun yıllardır beklenen Lüleburgaz Deresi'nin ıslahının 1. Kısım işi için sözleşmeyi firma yetkilileriyle imzaladı. Lüleburgaz İlçesi Deresi Islahı 1. Kısım İşi sözleşmesi çerçevesinde Lüleburgaz'a 2 adet köprü, 2 adet taşkın galerisi ve 800 metre uzunluğunda duvarlı kanal imalatı yapılacak.

O GÖRÜNTÜLER TARİH OLACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ise her yıl yağışlı sezonda ortaya çıkan su baskınları ve sel görüntüleri tarihe karışmış olacak. Lüleburgaz Deresi ıslahın tamamlanmasının ardından da Lüleburgaz Belediyesi dere çevresinde alan düzenlemesi yapacak.

TARİHİ KÖPRÜ KURTULACAK

Tüm bunlarla birlikte dere ıslahının en önemli sonucu ise tarihi Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü'nün yayalaştırılması olacak. Islah çalışmaları kapsamında DSİ tarafından yapılacak köprüler, Lüleburgaz Belediyesi'nin hazırlıklarını tamamladığı Kuzeybatı Çevre Yolu'na bağlanacak. Yolun aktif hale gelmesiyle birlikte tarihi köprü Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilecek. Restorasyon çalışmasının bitmesiyle birlikte Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü yayalaştırılacak.

"SÜRECİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dere ıslahıyla ilgili gelişme sonrasında açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Uzun yıllardır büyük mücadele örneği sergilediğimiz dere ıslahının ilk etabı, taşkın koruma tesisi ve tarihi taş köprüyü kurtaracak yeni köprülerin sözleşmesinin imzalanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri yapıcı yaklaşımlar için Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve DSİ çalışanlarına teşekkür ederim. Lüleburgaz'ın sorunlarını uzlaşı kültürüyle birer birer ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.