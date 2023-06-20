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Lüleburgaz'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Genel Haberleri

Lüleburgaz'da sağanak yağış yolları göle çevirdi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Lüleburgaz'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlarda otobüs duraklarına, tente altına sığındı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Keserci - Genel

Kırklareli Lüleburgaz Genel Haberler

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