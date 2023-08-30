Lüleburgaz'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi ile Nazif Balkan Caddesi birleştiği bölgede seyir halinde olan 39 LN 092 plakalı otomobilin motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik akışında kısa süreli aksama yaşanırken yangın çıkış sebebinin aracın akü kısmından kaynaklı olabileceği ifade edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Lüleburgaz İtfaiyesi tarafından yangın söndürüldü. - KIRKLARELİ