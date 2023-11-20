Lüleburgaz'da Otomobil Yangını
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Lüleburgaz'ın İnönü Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Lüleburgaz'da yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
İnönü Mahallesi Tuğlalı sokakta Erol Çelik'e ait park halindeki K 2682 BM Bulgaristan plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Otomobil