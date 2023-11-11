Lüleburgaz'da Otomobil Yangını
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilde hasar meydana geldi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde E.K. idaresindeki 10 LS 032 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Otomobil