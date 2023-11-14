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Lüleburgaz'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.