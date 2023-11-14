Lüleburgaz'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
B.Y. idaresindeki 34 GMN 248 plakalı otomobil Hamitabat mevkisinde şarampole devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sürücü ile otomobildeki diğer 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil