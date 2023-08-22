Lüleburgaz'da köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Turgutbey köyü girişinde bulunan dere üzerindeki köprüde meydana geldi. Mehmet Bozkurt'un kullandığı 31 EN 068 plakalı otomobil, iddiaya göre, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada, ön koltukta annesi Nevin Bozkurt'un kucağında bulunan Dolunay Bozkurt, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Dolunay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan baba Mehmet Bozkurt ile anne Nevin Bozkurt, büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.