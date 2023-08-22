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Lüleburgaz'da köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada, Mehmet Bozkurt yönetimindeki otomobil köprü korkuluğuna çarptı. Kazada 3 yaşındaki Dolunay Bozkurt hayatını kaybederken, sürücü ve diğer yolcu yara almadan kurtuldu.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin köprünün demir korkuluğuna çarptığı kazada, aracın ön koltuğunda annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Dolunay Bozkurt, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun anne ile babası ise kazadan yara almadı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Turgutbey köyü girişinde bulunan dere üzerindeki köprüde meydana geldi. Mehmet Bozkurt'un kullandığı 31 EN 068 plakalı otomobil, iddiaya göre, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada, ön koltukta annesi Nevin Bozkurt'un kucağında bulunan Dolunay Bozkurt, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Dolunay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan baba Mehmet Bozkurt ile anne Nevin Bozkurt, büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Otomobil

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