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Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.D. idaresindeki bir otomobil ile G.H. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ve G.H'nin yanındaki M.H. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.