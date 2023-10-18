Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.D. idaresindeki bir otomobil ile G.H. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ve G.H'nin yanındaki M.H. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
S.D. idaresindeki 59 ADF 524 plakalı otomobil, Tatarköy mevkiinde G.H. yönetimindeki 39 TH 534 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki sürücü ile G.H'nin yanındaki M.H. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil