Lüleburgaz Belediyesi, Tarım Arazilerindeki Hukuksuz Parselasyonlara Karşı Havadan Denetim Yapıyor

Lüleburgaz Belediyesi, tarım arazilerine mıcır dökmek suretiyle tarımsal vasfını bozup parselleyen kişi ya da kişileri belirlemek üzere havadan denetim yapıyor. Belirlenen kişilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından idari yaptırımlar uygulanıyor. İlçe sınırları içinde yapılan parselasyonlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirilerek idari yaptırımlar uygulanıyor.

Lüleburgaz Belediyesi, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı" kanununa aykırı olarak, tarım arazilerine mıcır dökmek suretiyle tarımsal vasfını bozup parselleyen kişi ya da kişileri belirlemek üzere havadan denetim yapıyor. Belirlenen kişilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından idari yaptırımlar uygulanıyor.

Lüleburgaz Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan ve tarım arazilerinde hukuksuz olarak parselasyon yapan emlak simsarlarına karşı harekete geçti. Bu doğrultuda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçe sınırları içinde kalan tarım arazilerini havadan denetlemeye başladı. Ekipler tarafından dronla yapılan denetimlerde parselasyon yapıldığı tespit edilen tarım arazileri Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazılı dilekçeyle bildirilirken, Bakanlık tarafından arazi sahiplerine idari yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

TARLAYA YOL YAPMIŞLAR

Müdürlük ekiplerinin dronla yaptığı incelemeler sonucunda Dere Mahallesi sınırları içinde bulunan tarım arazisine beton işaretleme direkleri dikildiği ve mıcır yol yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu taşınmazlarda tarım arazisinin tarımsal niteliğini bozmaya yönelik hareket içinde olanlara karşı 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı" kanunu çerçevesinde idare para cezaları uygulanıyor.