Lüleburgaz Belediyesi Emrullah Efendi Caddesi'ndeki İçme Suyu Hattını Yeniliyor

Lüleburgaz Belediyesi, kent merkezinde yer alan Emrullah Efendi Caddesi'ndeki ana içme suyu hattını yenileme çalışması başlattı. Çalışmanın ardından fiziki ömrü dolmuş hat sağlıklı hale getirilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, kent genelinde fiziki ömrünü doldurmuş eski içme suyu hatlarını birer birer yenilemeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda kent çekirdeğinde yer alan Emrullah Efendi Caddesi'nde 600 metre uzunluğundaki ana içme suyu hattı yenileniyor. Dün itibarıyla çalışmalarına başlayan ekipler, hattı en kısa sürede yenileyerek vatandaşın kullanımına sunacak.

Caddede gerçekleştirilecek altyapı çalışmasının ardından yol yenileme çalışması da yapılacak. Yolun minibüs güzergahında kalan kısmı baştan sonra yenilenerek daha konforlu hale getirilecek. Çalışmalar boyunca yol trafiğe kontrollü bir şekilde verilecek.