Lüle Kebabı tarifi! Masterchef Lüle Kebabı nedir, nasıl yapılır? Lüle Kebabı için gerekli malzemeler! Lüle Kebabı hangi yöreye ait?

Masterchef 13 Ekim yarışmasında şefler tarafından Lüle Kebabı yapılması istendi. Peki Masterchef Lüle Kebabı nasıl yapılır? Lüle Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Lüle Kebabı yemek tarifi! Lüle Kebabı nasıl yapılır? Lüle Kebabı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Lüle Kebabıtarifi oldu. Peki en güzel Lüle Kebabıyemek tarifi nasıldır? Lüle Kebabıyemeği nasıl yapılır? Lüle Kebabıiçin gerekli malzemeler nelerdir? Lüle Kebabınasıl yapılır? Lüle Kebabıiçin gerekenler neler?

LÜLE KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 kilo dana kıyma

4 büyük soğan

300 gram tavuk göğsü

Tuz

Karabiber

300 gram kuyruk

Sumak

Safran

LÜLE KEBABI HANGİ ÜLKEYE AİT? NASIL YAPILIR?

Lüle kebabı, kıymadan hazırlanan bir kebap türü. Uzunlamasına şişe takılıp mangalda yapılır. Çeşitli kaynaklara göre Lüle ve Adana kebabı aynı yiyecektir. Dış görünüşü olarak silah lülesine benzediğinden dolayı bu şekilde adlandırılmıştır.

Azerbaycan'ın milli yemeği olup, ülkede en çok tercih edilen kebaplardandır. Lüle kebabı aynı zamanda Ermenistan'ın da geleneksel yiyecekleri arasında bulunur.