Lüle Kebabı tarifi! MasterChef Lüle Kebabı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Lüle Kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Lüle Kebabı hazırladı. Peki, Lüle Kebabı nedir? Lüle Kebabı nasıl yapılır? Lüle Kebabı nedir?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Lüle Kebabı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Lüle Kebabı nasıl yapılır? Lüle Kebabı nedir? Lüle Kebabı nasıl yapılır, Lüle Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Lüle Kebabı yapıldı, evde klasik Lüle Kebabı yapıldı! İşte en güzel Lüle Kebabı!

LÜLE KEBABI TARİFİ!

Lüle kebabı, kıymadan hazırlanan bir kebap türü. Uzunlamasına şişe takılıp mangalda yapılır. Çeşitli kaynaklara göre Lüle ve Adana kebabı aynı yiyecektir. Dış görünüşü olarak silah lülesine benzediğinden dolayı bu şekilde adlandırılmıştır.

Azerbaycan'ın milli yemeği olup, ülkede en çok tercih edilen kebaplardandır. Lüle kebabı aynı zamanda Ermenistan'ın da geleneksel yiyecekleri arasında bulunur

Biftek 700 gram.

Yumurta 2 oda

Soğan 1

Salça 30 gram

Khmeli-Suneli baharatı 10 gram

Yeşil sebzeler 1 paket