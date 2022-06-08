Lüksemburg - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Lüksemburg - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? - Haberler

Uluslar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Türkiye bugün Litvanya karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lüksemburg - Türkiye maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Lüksemburg - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Lüksemburg - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?

LÜKSEMBURG - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lüksemburg - Türkiye maçı 8 Haziran 2022 Cuma günü yani saat 21:45 'te başlayacak.

LÜKSEMBURG - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg - Türkiye maçını şifresiz olarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. Maç TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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