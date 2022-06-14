Lüksemburg - Faroe Adaları maçı ne zaman hangi kanalda? Lüksemburg - Faroe Adaları maçı şifresiz mi? Lüksemburg - Faroe Adaları maçı hakemi kim?

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İngiltere - Macaristan maçı ne zaman hangi kanalda? İngiltere - Macaristan maçı şifresiz mi? İngiltere - Macaristan maçı hakemi kim?

Hollanda - Galler maçı ne zaman hangi kanalda? Hollanda - Galler maçı şifresiz mi? Hollanda - Galler maçı hakemi kim?