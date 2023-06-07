Marshall Adaları bayraklı lüks yolcu gemisi Vista, QTerminals Antalya Limanı'na demir attı. Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, yaz boyunca dünyanın dört bir köşesinden gelen lüks gemileri ağırlamaya devam ediyor. Limanın genel müdürü, yıl sonuna kadar 30 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 40 bin yolcuyu ağırlamayı planladıklarını belirtti.

Marshall Adaları bayraklı lüks yolcu gemisi "Vista", QTerminals Antalya Limanı'na demir attı.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, yaz boyunca dünyanın dört bir köşesinden gelen lüks gemileri ağırlamaya devam ediyor.

Bodrum'dan 780 mürettebat ve 1205 yolcusuyla gelen 241,9 metre uzunluğundaki Vista, Antalya Limanı'na demirledi. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından kenti gezdi.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizmi açısından bu yıl yoğun geçeceğini belirtti.

Yıl sonuna kadar 30 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 40 bin yolcuyu ağırlamayı planladıklarını aktaran Sert, "QTerminals Antalya, liman tesislerinin kapasitesi ve hizmet kalitesiyle Akdeniz'de iç ve dış turizm açısından önemli bir role sahip. Limanı mevcut potansiyeliyle Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi haline getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olan QTerminals Antalya'nın İzmir - Mersin arasında, yaklaşık 700 deniz mili kıyısı şeridinde yer alan en büyük organize liman olduğunu anlatan Sert, limanın yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetleri ile bagaj işlemleri ve tam terminal hizmetleri sunduğunu kaydetti.