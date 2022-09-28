'Lüks otomobil almak için doğru zamandayız'

Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil'in Genel Müdürü Okan Erdem, lüks araç pazarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İkinci el ve sıfır kilometre araç pazarında son aylarda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak konuşan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, premium/lüks araç satın almayı düşünen tüketicilere önerilerde bulundu. Önümüzdeki aylarda ikinci el araç fiyatlarında yükselme ihtimali olduğuna dikkat çeken Erdem, "Lüks ikinci elde standart otomobillerdekinden ziyade katlanarak süregelen bir fiyat artışı yaşanıyor, yani fiyat artışı lüks otomobillere daha çok yansıyor." dedi.

Lüks otomobil almak zengin işi değil

Otomobil fiyatlarındaki artışın tüm gelişmelerin etkisiyle 0-3 yaş aralığındaki otomobillere çok daha fazla yansıdığını söyleyen Erdem, "Tüketiciler araç fiyatlarına dikkat ederse, özellikle 8-10 yaş ve üstü lüks araç fiyatlarının, 0-3 yaşındaki otomobillere göre mantık çerçevesinde olduğunu görecektir. Basit bir örnekle 1 yaşındaki Renault Clio fiyatına 2012-2013 BMW 1 Serisi satın alınabiliyor. Belirli bir yaşın üstünde uygun birçok lüks araç alternatifi bulunuyor ve yürütme maliyetleri de eğer araç bakımlıysa yüksek değil, ortalama 3.000-6.000 TL aralığında bir periyodik bakım ücreti var. Daha yaşlı da olsa lüks otomobiller her zaman çok daha kaliteli olacaktır." yorumunu yaptı.

Otomobil satın almak için doğru zamandayız

Lüks veya standart bir otomobil satın alma düşüncesi olan tüketiciler için tavsiyelerde bulunan Erdem, "Eğer böyle bir kararınız varsa ertelemeyin, bazı lüks araçlarda yüzde 20'ye varan fiyat düşüşleri söz konusu oldu. Yıl sonuna kadar fiyatlarda bir gevşeme olmayacaktır, aksine tekrar yüzde 5-7 arasında bir fiyat artışı yaşanabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü otomobil satın almak için doğru zamandayız. Bakım masrafları da şehir efsanesine dönüşecek türden yüksek değil, yeter ki alacağınız otomobil bakımlı olsun." dedi.