Lüks aracın bagajında 65 inç ekran televizyon taşındı

Şanlıurfa'da bir kişi yeni aldığı 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Sosyal medyada gündem olan olay, tepkilere neden oldu.

Lüks otomobilin bagajına oturup 65 inç ekran televizyonu böyle taşıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir kişi yeni aldığı 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesinde 65 inç ekran televizyonun lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıtılması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Geçtiğimiz günlerde TOGG'un bagajında Urfa yöresine has isot taşınmasının ardından 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması sosyal medyada gündem oldu.

Başka bir sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıyan görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşa tepki gösterdi.