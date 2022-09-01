Lukoil'in başkanı Ravil Maganov, Moskova'da kaldığı hastanenin camından düşerek öldü. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor. Peki, Lukoil Başkanı kim? Lukoil'in başkanı Ravil Maganov öldü mü?

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un şüpheli bir şekilde öldüğü duyuruldu. Lukoil'in başkanı Ravil Maganov öldü mü? Lukoil Başkanı kim?

LUKOİL'İN BAŞKANI RAVİL MAGANOV ÖLDÜ MÜ?

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un şüpheli bir şekilde öldüğü duyuruldu. Maganov'un Moskova'da kaldığı hastanenin 6. katındaki penceresinden düştüğü öğrenildi. İş adamının düşüşüne neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Emniyet birimlerinin olay yerinde çalıştığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.