Lukaku neden kırmızı kart gördü? (Juventus - İnter) Lukaku gol sevinci anlamı ne?

İtalya Kupası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan heyecan dolu karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanıyor. Peki, Lukaku neden kırmızı kart gördü? (

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile İnter karşılaşıyor. Ev sahibi Torino temsilcisi son 16 turunda Monza'yı 2-1 ile geçmişti. Siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde ise Lazio'yu tek golle mağlup etmeyi başarmıştı. Maç 1-1 bitti. Pekii maç sonundaLukaku neden kırmızı kart gördü? (Juventus - İnter)

LUKAKU NEDNE KIRMIZI KART GÖRDÜ?

İtalya Kupası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan heyecan dolu karşılaşma sonunda Lukaku kırmızı kart gördü.

Lukaku'nun neden kırmızı gördüğü açıklanmazken gol sevincinden dolayı cezalandırıldığı düşünülüyor.

Maç sona erdi: Juventus 1-1 İnter