Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Lukaku ile gündem oldu. Peki, Lukaku kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Lukaku Galatasaray'a gelecek mi?

Lukaku kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Lukaku Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Lukaku kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Lukaku Galatasaray'a gelecek mi?

LUKAKU KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 13 Mayıs 1993 (30 yıl yaşında), Anvers, Belçika

Şu andaki takımları: Chelsea FC (Forvet), Belçika Millî Futbol Takımı (#9 / Forvet)

Kilo: 93 kg

Ayakkabı numarası: 13.5

Boy: 1,91 m

Romelu Menama Lukaku Bolingoli (d. 13 Mayıs 1993, Anvers), Kongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur. Serie A takımlarından Inter'de forma giymektedir.

Eski profesyonel futbolcu Roger Lukaku'nun oğlu, Lazio forması giyen Jordan Lukaku'nun abisidir. Santrafor olarak oynamaktadır.

Anderlecht'e 12 yaşındayken katıldı ve Anderlecht altyapısındaki ilk sezonunda kendisinden 4 yaş büyük rakipleri karşısında ise 17 maçta 26 gol atmayı başarmıştı. Kulübün altyapısında 87 maçta toplam 121 gol kaydedince Mayıs 2009'da profesyonelliğe adım atmasını sağlayan sözleşmeyi imzaladı. 11 gün sonra ligde A takımla ilk maçını R. Standard de Liège'e karşı oynadı ve bitime 31 dakika kala oyuna dahil oldu. Anderlect'teki ilk golünü ise ligde oynanan Zulte Waregem deplasmanında kaydetti.Sadece birkaç ay sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu unvanını ele geçirdi ama, Anderlect Lyon'a elenince rota UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Orada işler daha iyi gitti ve Lukaku, takımı son 16'da Hamburg'a elenene kadar bu turnuvada 4 gol kaydetti. Pro League'de de 25 maçta 15 gol kaydederek gol kralı oldu. Oysa, bu maçların sadece 15'ine ilk on birde çıkmıştı. Lukaku, ayrıca Aralık 2009'da Ajax ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ise 2 kez fileleri havalandırarak UEFA Kupası tarihindeki en genç üçüncü golcü unvanını kazandı. 10 Temmuz 2017 tarihinde 75 Milyon Pound karşılığında Manchester United takımına transfer oldu. 8 Temmuz 2019 tarihinde 83 milyon euro bonservis bedeliyle 5 yıllığına Serie A takımlarından Inter'e transfer oldu.