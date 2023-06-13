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Lukaku Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray'ın Lukaku'yu istiyor mu?

Lukaku Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray'ın Lukaku'yu istiyor mu?

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Galatasaray ile de gündeme gelen Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, büyük ölçüde anlaştığı Al Hilal'e imza atmaya hazırlanıyor. Peki, Lukaku Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray'ın Lukaku'yu istiyor mu?

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Romelu Lukaku'nun yeni adresi Arap ekibi Al Hilal oluyor. Lukaku Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray'ın Lukaku'yu istiyor mu?

LUKAKU GALATASARAY'A MI GELECEK?

343 Digital Youtube kanalında Şansal Büyüka, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu. Büyüka "Lukaku'yu duydum bir ara... Olur mu, olmaz mı? Bilmiyorum. Büyük oynadıkları kesin. Bahsedilen isimlerden 1-2'sini alsa bile Galatasaray, büyük iş başarmış olur." dedi.

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