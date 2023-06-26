Luka Modric hangi takımda? Luka Modric Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Luka Modric kimdir, kaç yaşında, hangi takımda? Luka Modric transfer haberleri!

Luka Modric'in sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid'den sonraki durağı merak konusu olmuştu. İspanyol ekibiyle devam edip etmeyeceği belli olmayan Luka Modric, Suudi Arabistan'dan gelen teklife çok konuşulacak bir yanıt verdi. Luka Modric hangi takımda? Luka Modric Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Luka Modric kimdir, kaç yaşında, hangi takımda? Luka Modric transfer haberi son dakika!

Hırvatistanlı 37 yaşındaki başarılı futbolcu,ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 37 yaşındaki futbolcu Suudi Arabistan'dan yüksek maaşlı bir transfer teklifi aldı. Sky Sport'un haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Luka Modric'e yıllık 200 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme teklif etti. Modric'in ise bu teklife ne cevap verdiği merak konusu oldu. Peki, Luka Modric hangi takımda? Luka Modric Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Luka Modric kimdir, kaç yaşında, hangi takımda? Luka Modric transfer haberi son dakika!

LUKA MODRIC HANGİ TAKIMDA? LUKA MODRIC GİDİYOR MU SON DAKİKA?

37 yaşındaki futbolcuya yüksek maaş teklifi yapan bir Suudi Arabistan ekibi olduğu bildirildi. Sky Sport'un haberine göre, Al-Hilal adlı kulüp Luka Modric'e yıllık 200 milyon Euro karşılığında 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Ancak Hırvat futbolcu bu çılgın teklifi reddetti ve Real Madrid'de kalmak istediğini kulübüne iletti. Real Madrid ise Modric'e 1 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. İki taraf arasında tüm detaylar üzerinde anlaşmaya varıldı ve önümüzdeki sezon da Luka Modric, Real Madrid formasını giyecek.

LUKA MODRIC TRANSFERİ NE OLDU?

Real Madrid yaptığı açıklamada 37 yaşındaki Luka Modric ile 1 yıllık sözleşme yeni imzalandığını duyurdu. Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen astronomik teklifleri reddeden Modric, kulüpte 12. yılını dolduracak. 2012 yazında Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e transfer olan Modric, eflatun-beyazlılarla 488 maça çıktı. Hırvat futbolcu, İspanyol deviyle 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga ve 5 Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere 23 kupa kazandı. 37 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında ise Ballon D'Or'u kazanma başarısı gösterdi.

EL MAESTRO

Real Madrid Modric'in sözleşmesinin 2024'te de devam edeceğini Twitter'da eğlenceli tweetlerle duyurdu. "Uzun zamandır bizim Maestro" ifadelerini kullanan takım, taraftarlar tarafından da ilgi gördü.