Luis Suárez Miramontes ya da Luisito (d. 2 Mayıs 1935 A Coruña), İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör. Futbol dünyasında yer alan haberin ardından Luis Suarez öldü mü? Barcelona eski oyuncusu 1935 doğumlu Luis Suarez neden öldü? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Luis Suarez öldü mü? Barcelona eski oyuncusu 1935 doğumlu Luis Suarez neden öldü? merak ediliyor. Kariyeri boyunca RC Deportivo de La Coruña, CD España Industrial, Barcelona, Internazionale, Sampdoria kulüplerinde forma giyen Suárez İspanya'nın en büyük futbolcularından biri kabul edilmektedir. Peki, Luis Suarez öldü mü? Barcelona eski oyuncusu 1935 doğumlu Luis Suarez neden öldü?

LUİS SUAREZ ÖLDÜ MÜ?

Barcelona'da efsane olan eski futbolcu olan Luis Suarez hayatını kaybetti. İsim benzerliğinden dolayı genç olan Luis Suarez'in hayatını kaybettiği sanılıyor fakat genç olan oyuncu yaşıyor.

LUİS SUAREZ KİMDİR?

Luis Suárez Miramontes ya da Luisito (d. 2 Mayıs 1935 A Coruña), İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör. Kariyeri boyunca RC Deportivo de La Coruña, CD España Industrial, Barcelona, Internazionale, Sampdoria kulüplerinde forma giyen Suárez İspanya'nın en büyük futbolcularından biri kabul edilmektedir.[2] Oyun stili sebebiyle kendisine El Arquitecto (Mimar) lakabı verilen futbolcu, 1960 yılında Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nü alan ilk İspanyol doğumlu oyuncu olmuştur. 1964 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya millî takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşamıştır. Barcelona'da başarılı bir kariyerin ardından 1960'larda Grande Inter olarak adlandırılan Inter'in en iyi dönemlerinde bu takımda forma giymiştir. Üç yıl da İtalyan Sampdoria takımında oynayan Suárez daha sonra aktif futbolu bırakmıştır.

Aktif futbolun ardından teknik direktörlüğe başlayan Suárez, üç farklı dönemde eski takımı Inter'i çalıştırmıştır. Bunun dışında bir dönem İspanya'nın 21 Yaş Altı ve A Millî takımlarının da başında bulunmuş ve İspanya'nın başında 1990 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci tura çıkmıştır.