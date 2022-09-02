Süper Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine az zaman kaldı. Taraftarlar ve futbolseverler ise heyecanla takımlarına gelecek olan yeni oyuncuları merak edip araştırıyor. Takımların kadrolarını güçlendirmek amacıyla yeni oyuncuları renklerine bağladığı transfer dönemi futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Fenerbahçe'nin gündeminde ise Luis Muriel var. Peki, Luis Muriel kimdir? Luis Muriel hangi takımda, hangi mevkii? Luis Muriel kaç yaşında, nereli?

8 Eylül itibari ile Süper Toto Süper Lig'de transfer dönemi sona erecek. Takımlar ise son hızlı transfer görüşmelerine devam ediyor. Futbolculara teklifler yaparak görüşmelere devam eden takımlar son transfer gününe kadar görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe'nin gündeminde ise Atalanta'nıın oyuncusu Luis Muriel var. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Maxi Gomez'in Trabzonspor ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe takımı dikkatleri Luis Muriel'e çevirdi. Taraftarlar ise Luis Muriel'in kim olduğunu ve istatistiklerini merak ediyor. Peki, Luis Muriel kimdir? Luis Muriel hangi takımda, hangi mevkii?Luis Muriel kaç yaşında, nereli?

LUİS MURİEL KİMDİR?

16 Nisan 1991 yılında Kolombiya'da doğan Luis Muriel, 1.78 boyunda. 31 yaşında olan futbolcunun forma numarası 9 iken Luis Muriel, Serie A Ligi'nin Atalanta takımında forvet olarak forma giymektedir. Atalanta forması ile 131 maçta 59 gol atarken 22 asist yaptı. Atalanta ile ligde 3 maçta yer aldı. Atalanta'nın forveti Zapata'nın yanında ikinci forvet oyuncuydu. Santa Tomas'ta doğan oyuncuya Fenerbahçe'nin teklif yaptığı İtalyan basını tarafından iddia ediliyor. Uluslararası çıktığı maç sayısı 45 iken 8 gol kaydetti.

LUİS MURİEL HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luis Muriel, Serie A Ligi'nde Atalanta takımında oynuyor. Futbolcunun mevkiisi ise forvet. 9 numaralı forma ile maça çıkıyor.

LUİS MURİEL OYNADIĞI TAKIMLAR

2009- 2010 Deportivo Cali

2010- 2015 Udinese

2010- 2011 Granada (Kiralık)

2011- 2012 US Lecce ( Kiralık)

2015 Sampdoria ( Kiralık)

2015-2017 Sampdoria

2017- 2019 Sevilla

2019 Fiorentina ( Kiralık)

2019 Atalanta

LUİS MURİEL İSTATİSTİK

2009- 2010 dönemi Deportivo Cali takımında 11 maça çıkıp 9 gol kaydetti. Ardından 2010- 2015 döneminde Udinese

Takımına transfer olan oyuncu 57 maça çıkarken 15 gol attı. 2010- 2011 dönemi Granada takımına kiralık giden Luis Muriel 7 maça çıktı fakat gol kaydedemedi. 2011- 2012 US Lecce takımında ise 29 maça çıkıp 7 gol attı. 2015 yılında Sampdoria takımına kiralık gitti 16 maçta 4 gol kaydetti. 2015-2017 yılları arasında Sampdoria takımına transfer olan oyuncu 63 maçta 17 gol attı. 2017- 2019 döneminde Sevilla takımıyla 35 maça çıktı ve 8 gol attı. 2019 Fiorentina'ya kiralık giden oyuncu 19 maça çıkıp 6 gol attı. Atalanta takımıyla ise 70 maça çıktı 40 gol kaydetti.