Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Hangi ligde oynuyor?
Lugano, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde oynuyor?
Lugano nerenin takımı? Lugano, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde oynuyor? Detaylar...
LUGANO NERENİN TAKIMI?
Lugano Futbol Kulübü, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır.
1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu. 2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır.