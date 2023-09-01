Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Hangi ligde oynuyor?

Lugano, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde oynuyor?