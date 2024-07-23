Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Lugano- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lugano- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Lugano- Fenerbahçe maçı hakemi kim? Lugano- Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Lugano- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

23-07-2024 LUGANO VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Lugano ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Spor Smart, Smart Spor HD kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI SPOR SMART CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Spor Smart, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI SMART SPOR HD CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Smart Spor HD, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Lugano-Fenerbahçe Maçı, 23 Temmuz Salı günü oynanacak.

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lugano-Fenerbahçe Maçı, saat 21:30 başlayacak.

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lugano ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Lugano'da, Stadio di Cornaredo Stadyumu'nda oynanacak.