LUGANO- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Lugano-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, LUGANO- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Lugano- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LUGANO- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile Fenerbahçe deplasmanda karşılaşacak.

LUGANO-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı 23 Temmuz Salı günü TSİ ile 21:30'da oynanacak. Mücadele D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.