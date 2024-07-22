LUGANO- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Lugano-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacağı maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırıyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, LUGANO- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Lugano- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı saat kaçta, hangi kanalda?
LUGANO- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile Fenerbahçe deplasmanda karşılaşacak.