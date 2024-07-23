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Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Fenerbahçe bu akşam Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Lugano Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Lugano Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Lugano Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Lugano Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Krunic, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Ryan Kent, Edin Dzeko

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lugano Fenerbahçe maçını Spor Smart'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Lugano Fenerbahçe maçını Spor Smart'tan şifresiz izleyebilmeniz için D-Smart Spor Aile Paketi kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lugano Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak.

Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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