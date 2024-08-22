Lugano Beşiktaş maçı ilk 11'i! Lugano'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Lugano Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Lugano bu akşam Beşiktaş ile UEFA maçı oynayacak. Lugano'ın Beşiktaş ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Lugano'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Lugano maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Lugano Beşiktaş maçı 11'leri henüz belli olmadı.

Lugano Beşiktaş muhtemel 11'ler:

LUGANO : Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Steffen, Bislimi, Correia, Przybylko

BEŞİKTAŞ : Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lugano ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lugano Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç S Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

LUGANO BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Lugano Beşiktaş maçı 11'leri henüz belli oldu:

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lugano Beşiktaş maçı, Thun'da, Stockhorn Arena Stadyumu'nda oynanacak.