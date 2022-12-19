Lüferli Pilav tarifi! Masterchef Lüfer Pilavı nedir, nasıl yapılır? Lüfer Pilavı gerekli malzemeler nelerdir? Lüfer Pilavı hangi yöreye ait?

Masterchef 19 Aralık yarışmasında şefler tarafından Lüfer Pilavı yapılması istendi. Peki Masterchef Lüfer Pilavı nasıl yapılır? Lüfer Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Lüfer Pilavı yemek tarifi! Lüfer Pilavı nasıl yapılır? Lüfer Pilavı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Lüfer Pilavı tarifi oldu. Peki en güzel Lüfer Pilavı yemek tarifi nasıldır? Lüfer Pilavı yemeği nasıl yapılır? Lüfer Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Lüfer Pilavı nasıl yapılır? Lüfer Pilavı için gerekenler neler?

LÜFER PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 adet lüfer

3 su bardağı pirinç

1 adet iri soğan

1 tatlı kaşığı nane

5 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı ayçiçeği yağı

3 su bardağı su

LÜFER PİLAVI NASIL YAPILIR? LÜFER PİLAVI TARİFİ

Balık –unlanmadan- 2 su bardağı ayçiçeği yağında pembeleşene kadar kızartıldıktan sonra yağdan çıkarılarak bekletilir. Soğan doğranarak yarım su bardağı ayçiçeği yağı ile pembeleştirildikten sonra tuz ve su ile kaynamaya bırakılır. Kaynama başladığında yıkanmış pirinçler suya salınır. Su çekilmeye başladığında pişirme kabına bütün haldeki balıklar da eklenir ve pilavın suyu tamamen çekilene kadar birlikte pişirilir. Pişirilme bittiğinde pişirme kabının üzerine nane, defne yaprağı ve karabiber konularak servis edilir.