Ludovic Blas kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ludovic Blas Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Ludovic Blas ile gündem oldu. Peki, Ludovic Blas kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ludovic Blas Galatasaray'a gelecek mi?
Ludovic Blas kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Ludovic Blas Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Ludovic Blas kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ludovic Blas Galatasaray'a gelecek mi?
LUDOVİC BLAS KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 31 Aralık 1997
(25 yıl yaşında),
Colombes
Ludovic Régis Arsène Blas (d. 31 Aralık 1997), orta saha mevkiinde oynayan Fransız futbolcu. Ligue 1 ekiplerinden Nantes forması giymektedir.
GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Ludovic Blas transferi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023