Ludovic Blas kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ludovic Blas Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Ludovic Blas ile gündem oldu. Peki, Ludovic Blas kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ludovic Blas Galatasaray'a gelecek mi?