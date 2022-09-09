Ludogorets - Roma maç özeti! Ludogorets - Roma maç özeti izle (VİDEO)
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UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında Ludogorets - Roma karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik Ludogorets'in galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Ludogorets - Roma maç özeti! Ludogorets - Roma maç özeti izle (VİDEO)
UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında Ludogorets - Roma karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla Ludogorets kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Ludogorets - Roma maç özeti! Ludogorets - Roma maç özeti izle (VİDEO)