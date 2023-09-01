Ludogorets nerenin, hangi ülkenin takımı? Hangi ligde oynuyor?

Ludogorets, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Ludogorets nerenin, hangi ülkenin takımı? Ludogorets hangi ligde oynuyor?

Ludogorets nerenin takımı? Ludogorets, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Ludogorets nerenin, hangi ülkenin takımı? Ludogorets hangi ligde oynuyor? Detaylar...

LUDUGORETS NERENİN TAKIMI?

PFC Ludogorets Razgrad 1945 yılında Bulgaristan'ın Razgrad kentinde kurulmuş futbol kulübüdür. Bulgaristan'ın en üst seviyedeki ligi olan Prva profesionalna futbolna liga'da mücadele etmektedir. Maçlarını 8.808 kişilik Ludogorets Arena Stadı'nda oynamaktadır. Sahasında oynadığı her maçtan önce Lazio ve Benfica futbol takımları gibi stadın etrafında maskotları olan Fortuna isimli dişi kartalı uçurmaktadırlar.

İkinci lige ilk kez yükseldiği 1962 yılı haricinde 2009-10 sezonuna kadar üçüncü ligde mücadele eden Razgrad Kartalları, 2010-11 sezonunda Bulgaristan'ın en üst ligi olan Prva profesionalna futbolna liga'ya çıkmıştır. Takip eden on sezonda üst üste şampiyon olmuş, bunun yanında 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında Kupa na Balgariya ve 2011-12, 2013-14, 2017-18 ve 2018-19 yıllarında 4 defa Bulgaristan Süper Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde etmiştir.

2015-16 sezonunda Júnior Caiçara'nın Schalke 04 takımına satışından elde edilen €4.500.000 kulüp tarihinde alınan en yüksek bonservis bedeli olurken, aynı sezon São Paulo'dan alınan Jonathan Cafu için ödenen €2.200.000 en yüksek transfer ödemesi olarak kayıtlara geçmiştir.