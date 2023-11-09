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Ludogorets - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Ludogorets - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ludogorets - Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler Ludogorets maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Ludogorets - Fenerbahçe maç özeti! Ludogorets - Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Ludogorets - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Ludogorets - Fenerbahçe maç özeti!