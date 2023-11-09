Bu akşam oynanacak olan Ludogorets-Fenerbahçe maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu merak ediliyor. Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maç kadrosu 11'i kimler var? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i

Ludogorets-Fenerbahçe maç kadrosu 11'i! Ludogorets-FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe'nin 11'i

Ludogorets- Fenerbahçe maç kadrosu 11'i! Bu akşam oynanacak olan Ludogorets- Fenerbahçe maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu merak ediliyor. Peki, Ludogorets- Fenerbahçe maç kadrosu 11'i kimler var? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i haberimizde...

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU 11'LERİ

Ludogorets- Fenerbahçe maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

FENERBAHÇE - MAÇI SAAT KAÇTA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 11'de başlayacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı EXXEN'de yayınlanacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı Razgrad'da, Huvepharma Arena Stadyumu'nda oynanacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Çekyalı hakem Ondrej Berka yönetecek. Berka'nın yardımcılıklarını Ivo Nadvornik ile Matej Vlcek yapacak. Dördüncü hakem ise Ondrej Pechanec. Müsabakanın VAR hakemş Miroslav Zelinka, AVAR hakemi ise Tomas Kocourek.