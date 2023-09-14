Son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden çektiği videolar ile gündeme gelen içerik üreticisi Lucifer Michaelson'ın gerçek adı yaşı ve kim olduğu birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Peki, Lucifer Michaelson kimdir? Youtuber Lucifer Michaelson kaç yaşında, gerçek adı ne?

Lucifer Michaelson kimdir? Sorusu, Çektiği videoları ile birçok kişi tarafından ilgi görmesi ile birlikte merak ediliyor. Kaan Alkan ve Lucifer Michaelson aynı kişi mi? Sorusu da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Lucifer Michaelson kimdir? Youtuber Lucifer Michaelson kaç yaşında, gerçek adı ne? İşte Lucifer Michaelson hakkında merak edilmekte olan tüm detaylar!

LUCİFER MİCHAELSON KİMDİR?

Kaan Alkan 5 Ekim 1990 tarihinde Konya'da doğmuştur. Alkan daha sonra adını Lucifer Michaelson olarak değiştirmiştir. Sosyal medya fenomeni olan Kaan Alkan (Lucifer Michaelson) sosyal medya üzerinde çektiği videolar ile gündeme geliyor. Aynı zamanda Lucifer Michaelson'ın İnstagram hesabında 1,5 Milyon takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca Lucifer Michaelson Radyo televizyon programcılığı bölümünde okumuştur. Amatör videolarıyla şimdiden kendisine internette geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.