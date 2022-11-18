Rüyalarınızı rüyada olduğunuzun bilincinde ve kontrol tamamen sizde olacak şekilde görebileceğinizi biliyor ve nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsanız haberimizde bu konuya detaylıca yer verdik. Peki, Lucid rüya nedir? Lüsid rüya nedir, nasıl görülür? Bilinçli rüya nasıl görülür?

İngilizcedeki adı Lucid Dream olan rüya kontrol etme olayının Türkçe'deki karşılığı, Lucid Rüya, Berrak Rüya veya Rüya Kontrolü'dür. Peki, Lucid rüya nedir? Lüsid rüya nedir, nasıl görülür? Bilinçli rüya nasıl görülür? İşte detaylar haberimizde...

LUCİD RÜYA NEDİR?

Lüsid rüya veya berrak rüya, kişinin rüya gördüğü sırada, rüya gördüğünün farkında olması hâline ve rüya gördüğünün bilincinde olduğu bu tür rüyalara verilen addır. Terim, ilk kez Oxford Psikofizik Enstitüsü'nden parapsikolog Celia Green tarafından kullanılmıştır.

Doğu'nun lüsid rüyaya önem veren bazı mistik ekollerinde üstat, öğrencisine gördüğü psikofizyolojik kaynaklı rüyayı yönlendirebilmesi için imajinasyonu denetleme tekniklerini öğretir. Bu teknikleri uygulayabilen öğrenci, rüyasında vahşi bir hayvan tarafından kovalanmaktaysa, rüyasında bilinçli hâle geçer (lüsid rüya hâli) ve hayal gücünü denetlemesi sayesinde rüyanın kalan kısmında bu kez kendisi o vahşi hayvanı kovalayabilir.

Bazı çevrelerce, uyanınca görülen rüyayı yazmak, meditasyon yapmak ve gerçeği deneme tekniklerini uygulamak (elin duvara girebildiğini denemek, saati okuyabilmek) lüsid rüya görmeye yardımcı olabilir.

BİLİNÇLİ RÜYA NASIL GÖRÜLÜR?

Lucid rüyanın uykunun derinliklerinde gerçekleşmesi zordur. Genel olarak "rem uykusu" denilen arada gerçekleşir. Yani uyanmakla uyanmamak arasındaki çizgide rüyayı kontrol etmek oldukça kolaydır. Bunun isteyerek yapabilmek mümkündür fakat birkaç ince detayı vardır.

Yatağın yanına bir not defteri ve kalem koyulur. Rüya gördükten sonra uyanır uyanmaz, rüyanın akıld kalan kısımları not defterine yazılır. Bu şekilde görülen rüya akılda yer edinir.

Kişi kendisine bir renk veya bir nesne belirler. Örneğin belirlen rengin mavi olduğu düşünülsün. Kişi rüyadayken mavi renk görürse kendi kendine; "Ben rüyada mıyım?" sorusunu sorar ve çevrede bulunan şeylerin mantıklı işleyip işlemediğini gözlemler

Lucid rüya görmek isteyen kişi kendisini, lucid rüya göreceğine şartlandırarak uyumaya çalışmalıdır. Uyumaya çalışırken bir nesne veya bir kişi düşünülebilir. Hayal olarak kurulan bu düşünceler uykuya dalarken rüyaya dönüşecektir.

Uyumadan önce kulaklık takılır ve sevilen bir müzik açılır. Bu müzik, kişiye rüyayı hatırlatan bir müzik olsun. Bu düşünce ile sürekli uykuya dalınırsa ve rüya da uyumadan önce dinlenilen müzik çalarsa, kişi rüyada olduğunu anlayacaktır.

Eğer bir rüya esnasında uyanılırsa, o rüyaya devam edebilmek için tekrar uyumaya çalışılır. Uyandıktan sonra biraz önce görülen şeylerin rüya olduğu bilindiği için rüyanın kontrolü kişinin eline geçer.