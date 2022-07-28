Lucescu basın toplantısı merak ediliyor. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısına katıldı mı katılmadı mı, neden katılmadı gibi soruları sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Lucescu basın toplantısı yaptı mı? Lucescu maç sonu açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

LUCESCU BASIN TOPLANTISI YAPTI MI?

Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, tribünlerde yapılan Vladimir Putiin tezahüratlarına tepki göstererek maç sonu basın toplantısına çıkmadı.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE PUTİN TEZAHÜRATI

Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçerken, futbolcu sarı-lacivertli tribünleri kışkırtarak gol sevincini yaşadı. Bu hareketi yüzünden Buyalskyi sarı kart görürken, Fenerbahçe tribünleri ise "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.

LUCESCU BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Mircea Lucescu yaşanan bu olay nedeniyle Fenerbahçe maçı sonrası tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.