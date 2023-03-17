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Lucas Torreira ve Zaniolo maçta yok mu, neden yok? 17 Mart Galatasaray Konyaspor maçında Lucas Torreira ve Zaniolo maçta niye yok, yedek mi, sakat mı?

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Lucas Torreira ve Zaniolo maçta yok mu, neden yok? 17 Mart Galatasaray Konyaspor maçında Lucas Torreira ve Zaniolo maçta niye yok, yedek mi, sakat mı?

Konyaspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kala maçın ilk 11'leri açıklandı. İlk 11'de Lucas Torreira ve Zaniolo'nun kadroda olmayışı dikkat çekti. Peki, Lucas Torreira ve Zaniolo maçta yok mu, neden yok? 17 Mart Galatasaray Konyaspor maçında Lucas Torreira ve Zaniolo maçta niye yok, yedek mi, sakat mı? İşte detaylar...

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Lucas Torreira GS maçında kadroda neden yok? Lucas Torreira maçta niye yok, sakatlandı mı, yedeklerde mi, sonradan mı oyuna girecek? Zaniolo Galatasaray maçında neden oyunda yok, yedeklerde mi, neden ilk 11 değil? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, GS - Konyaspor ilk 11'de kimler var? Kimler sahada olmayacak? İşte ayrıntılar...

Konyaspor Galatasaray maçı 17 Mart 2023 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak. Maçı beinSports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

İlk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi

Galatasaray'ın yedekleri şöyle:

Okan, Torreira, Yunus, Zaniolo, Gomis, Adekugbe, Emin, Mata, Hamza, Kazımcan

Lucas Torreira ve Zaniolo Konyaspor-Galatasaray maçına ilk 11 değil yedek başlayacak. 2 futbolcunun ilerleyen dakikalarda oyuna girebileceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Mata, Gomis, Yunus gibi oyuncular da yedeklerde bulunuyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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