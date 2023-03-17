Konyaspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kala maçın ilk 11'leri açıklandı. İlk 11'de Lucas Torreira ve Zaniolo'nun kadroda olmayışı dikkat çekti. Peki, Lucas Torreira ve Zaniolo maçta yok mu, neden yok? 17 Mart Galatasaray Konyaspor maçında Lucas Torreira ve Zaniolo maçta niye yok, yedek mi, sakat mı? İşte detaylar...

Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Lucas Torreira GS maçında kadroda neden yok? Lucas Torreira maçta niye yok, sakatlandı mı, yedeklerde mi, sonradan mı oyuna girecek? Zaniolo Galatasaray maçında neden oyunda yok, yedeklerde mi, neden ilk 11 değil? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, GS - Konyaspor ilk 11'de kimler var? Kimler sahada olmayacak? İşte ayrıntılar...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Galatasaray maçı 17 Mart 2023 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak. Maçı beinSports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

KONYASPOR - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İlk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi

KONYASPOR - GALATASARAY YEDEKLER KİMLER?

Galatasaray'ın yedekleri şöyle:

Okan, Torreira, Yunus, Zaniolo, Gomis, Adekugbe, Emin, Mata, Hamza, Kazımcan

LUCAS TORREİRA VE ZANİOLO GS MAÇINDA NEDEN YOK, YEDEKLERDE Mİ?

Lucas Torreira ve Zaniolo Konyaspor-Galatasaray maçına ilk 11 değil yedek başlayacak. 2 futbolcunun ilerleyen dakikalarda oyuna girebileceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Mata, Gomis, Yunus gibi oyuncular da yedeklerde bulunuyor.