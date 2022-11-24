Lucas Torreira Uruguay maçında yok mu, neden yok, ilk 11 değil mi? Uruguay Dünya Kupası maçında Lucas Torreira neden oynamıyor, sakatlandı mı?
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Uruguay-Güney Kore Dünya Kupası maçı devam ederken futbol severler, Uruguay maçında Galatasaraylı Lucas Torreira yok mu, neden yok, ilk 11 değil mi? Uruguay Dünya Kupası maçında Lucas Torreira neden oynamıyor, sakatlandı mı? merak etti. İşte detaylar...
Lucas Torreira maçta yok mu, niye yok? Lucas Torreira ilk 11 değil mi? Lucas Torreira neden oynamıyor? Lucas Torreira Uruguay milli takımında neden maçta değil?
LUCAS TORREİRA URUGUAY MAÇINDA NEDEN YOK?
Lucas Torreira Uruguay-Güney Kore maçında yedeklerde başladı. Lucas Torreira Uruguay kadrosunda var fakat teknik direktör Lucas Torreira'yı bu maçta yedek başlattı. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girebilir.
URUGUAY 2022 DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente)
Savunma: Ronald Araujo (Barcelona), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Martin Caceres (LA Galaxy), Guillermo Varela (Flamengo), Matias Vina (Roma), Mathias Olivera (Napoli), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Diego Godin (Velez Sarsfield), Jose Luis Rodriguez (Nacional)
Orta saha: Lucas Torreira (Galatasaray), Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Sporting Lizbon), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando)
Forvet: Luis Suarez (Nacional), Darwin Nunez (Liverpool), Maxi Gomez (Trabzonspor), Edinson Cavani (Valencia).
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022