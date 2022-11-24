Lucas Torreira Uruguay maçında yok mu, neden yok, ilk 11 değil mi? Uruguay Dünya Kupası maçında Lucas Torreira neden oynamıyor, sakatlandı mı?

Uruguay-Güney Kore Dünya Kupası maçı devam ederken futbol severler, Uruguay maçında Galatasaraylı Lucas Torreira yok mu, neden yok, ilk 11 değil mi? Uruguay Dünya Kupası maçında Lucas Torreira neden oynamıyor, sakatlandı mı? merak etti. İşte detaylar...