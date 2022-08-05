Galatasaray, Arsenal'den dünyaca ünlü orta saha Lucas Torreira'yı renklerine bağlamaya artık çok yakın. Uruguaylı futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul ettiği ve artık sözleşmedeki son detaylar üzerine konuşulduğu belirtildi. Lucas Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında, mevkisi ne?

LUCAS TORREİRA KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1996

(26 yaşında)

Fray Bentos, Uruguay

2018 yazında Sampdoria'dan kuzey Londra takımına 31 milyon euroya transfer olan Lucas Torreira, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.

Torreira, futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.

ARSENAL

10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Daha önce Mesut Özil'in giydiği 11 numara, onun Jack Wilshere'ın ayrılışı sonrası 10 numarayı almasıyla kendisine verildi.

FİORENTİNA (KİRALIK)

Fiorentina'da 35 resmi maçın 30'unda ilk 11'de forma giydi. 30 Haziran 2022'de Arsenal'e geri döndü.