Lucas Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında, nereli? Lucas Torreira hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Galatasaray, Fredrik Midtjsö'nün ardından bir orta saha daha transferi yapıyor. Sarı kırmızılı ekip sezonun en sansasyonel transferlerinden birine imza attırmak için girişimlere başladı. Lucas Torreira kaç yaşında, nereli? Lucas Torreira hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Lucas Torreira kimdir?

LUCAS TORREİRA KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1996

(26 yaşında),

Fray Bentos, Uruguay

Boy: 1,66 m

Lucas Sebastián Torreira Di Pascua Uruguaylı millî futbolcu. Premier League takımlarından, Arsenal'de forma giymektedir.

İLK YILLARI

Torreira, futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.

ARSENAL

10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Daha önce Mesut Özil'in giydiği 11 numara, onun Jack Wilshere'ın ayrılışı sonrası 10 numarayı almasıyla kendisine verildi.

2018-19 SEZONU

Torreira, Premier League'deki ilk maçına 12 Ağustos'ta 2-0 yenildikleri Manchester City karşısında çıktı ve 70. dakikada oyuna dâhil oldu.

Sezondaki ilk asistini 3-2 yendikleri Cardiff City'ye karşı Alexandre Lacazette'in galibiyet golünde yaptı. Arsenal adına Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına 57. dakikada Matteo Guendouzi'yle değiştirilmeden önce çıktı ve 2 Eylül'de yapılan bu maçta Vorskla'yı 4-2 yendiler.[ Torreira'nın Liverpool ile 1-1 berabere kaldıkları maçta performansı taraftarlar tarafından övüldü ve futbolcu, maçın adamı seçildi. 2 Aralık'ta Arsenal adına ilk golünü Tottenham Hotspur'a attı. Maçın adamı ödülünü aldığı bu maçta Pierre-Emerick Aubameyang'dan aldığı pasla Hugo Lloris'i geçerek Arsenal'in dördüncü golünü attı ve Kuzey Londra derbisinden 4-2'lik zaferle ayrıldı. 8 Aralık'ta Huddersfield Town'a 83. dakikada attığı golle takımı adına ikinci golünü attı ve son dakikalarda takımına galibiyet kazandırdı. Maçta Torreira ayrıca beş kez üst üste Arsenal Maçın Adamı seçildi. Torreira, Wembley'de yapılan ve 1-1 berabere biten Tottenham maçının son dakikalarında defans oyuncusu Danny Rose'a yaptığı hareketle takımı adına ilk kırmızı kartını aldı ve Futbol Birliği tarafından üç maçlık bir ceza aldı. Manchester United, Newcastle United ve Everton maçlarını kaçırdı.

Torreira, sezondaki ilk maçına Arsenal'in 2-1 yendiği Burnley karşısında çıktı. Sezondaki ilk golünü ise 61. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna girdikten sonra Liverpool'a attı ve 3-1 yenildikleri maçta takımının tek golünü atmış oldu.

FİORENTİNA (KİRALIK)

Fiorentina'da 35 resmi maçın 30'unda ilk 11'de forma giydi. 30 Haziran 2022'de Arsenal'e geri döndü.

Millî takım kariyeri

Uruguay'da doğan Torreira, aynı zamanda baba tarafından dedesinin Galiçyalı olması nedeniyle İspanyol asıllıydı. İspanyol pasaportunu da elinde bulunduran futbolcu, Uruguay forması giymeden önce İtalya tarafından izlenmişti.

Torreira, ilk kez Uruguay kadrosuna Mart 2018'deki 2018 Çin Kupası için çağrıldı. İlk millî maçına Çin Kupası yarı finalinde 2-0 yendikleri Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı.

Mayıs 2018'de, Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 26 kişilik aday kadrosuna seçildi.