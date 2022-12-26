Lucas Torreira cezalı mı, neden yok? Lucas Torreira Sivasspor maçında yok mu?

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray - Sivasspor maçı ise heyecanla bekleniyor. Dün akşam oynanan Galatasaray- İstanbulspor karşılaşmasında ceza sınırında yer alan Lucas Torreira'nın Sivasspor maçında olup olmayacağı araştırıldı. Peki, Lucas Torreira cezalı mı? Lucas Torreira Sivasspor maçında yok mu?

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Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada oynanacak olan Galatasaray- Sivasspor maçı öncesi futbolseverler Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira'nın forma giyip giymeyeceğini merak etti. Arama motorlarında ise Lucas Torreira cezalı mı? Lucas Torreira Sivasspor maçında yok mu? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

LUCAS TORREİRA CEZALI MI, NEDEN YOK?

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ceza sınırında yer alıyordu. Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşması olan İstanbulspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. 16. haftada deplasmanda oynanacak olan Galatasaray- Sivasspor maçında ise forma giyemeyecek.